Российский шоу-бизнес выстраивается в очередь к президентскому креслу. Еще одна светская львица заявила о желании баллотироваться на выборах президента России. Это – ведущая программ для взрослых Анфиса Чехова.

После развода – в политику. Анфиса Чехова лишь несколько дней назад призналась – она ушла от мужа после 7 лет брака.

Такое предложение Чеховой сделала малоизвестная "Партия добрых дел". Свои шансы Анфиса проверяет через соцсети. На странице в Insatgram телеведущая рассказала о своих политических планах. И пообещала – если пост соберет 200 тысяч лайков, за президентское кресло поборется.

Пока публикация собрала около 50 тысяч лайков.

В этом месяце о своих политических амбициях – вполне серьезно – уже заявили две телеведущие Ксения Собчак и Катя Гордон. Российские политологи предполагают: парад экстравагантных кандидатов – будет продолжаться. И его цель – отвлечь внимание от оппозиционера Алексея Навального. К участию в выборах его могут не допустить из-за судимости.