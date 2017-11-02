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Оскандалившийся Кевин Спейси заявил об уходе из кино
02.11.2017 16:00
Голливудская звезда Кевин Спейси, после обвинений в растлении несовершеннолетних мальчиков и неудачного каминг-аута, решил временно уйти из кино, сообщает ТСН.
"Кевин Спейси берет время, чтобы взвесить все и получить необходимую помощь. Никакой дополнительной информации пока нет", - заявил официальный представитель актера.
Напомним, что на днях актер Энтони Репп заявил, что когда ему было 14, его домогался Кевин Спейси, которому на тот момент было 26 лет. Звезда "Карточного домика" не долго думая решил, что настало время признаться в нетрадиционной ориентации.
Теги: скандал, Кевин Спейси, заявление
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