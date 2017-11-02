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Померла зірка російських кримінальних серіалів
Близькі не розкривають подробиці його смерті
У Санкт-Петербурзі помер актор Сергій Кудрявцев, відомий за серіалами "Убойная сила", "Ментовськие войны" і "Улицы разбитых фонарей". Йому було 56 років.
Про це повідомляють російські ЗМІ. Причиною смерті актора стала важка хвороба, але більше подробиць близькі Кудрявцева не розкривають. Він боровся з недугою тривалий час.
Церемонію прощання з актором запланували на 3 листопада. Її проведуть в театрі Ленсовєта, на сцені якого він виступав.
Кудрявцев народився в Естонії в 1961 році. У 1981-му виконав головну роль у фільмі-виставі "Казку цю повідаю тепер я світла". У театрі Ленсовєта актор грав з 2005 року.
Також Кудрявцев зіграв епізодичні ролі в декількох сезонах "Вулиць розбитих ліхтарів". На його рахунку зйомки в таких телесеріалах, як "Бандитский Петербург", "Идиот", "Клим" і "Седьмая руна".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, актер, сериал, умерший
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