Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Дебютный сингл Насти Каменских оказался плагиатом (ВИДЕО)

06.11.2017 13:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Дебютный сингл Насти Каменских оказался плагиатом (ВИДЕО)

Дебютную, сольную песню NK (Насти Каменских) назвали плагиатом на композицию The Chainsmokers & Coldplay – Something Just Like This, сообщает ICTV.
Пользователи сети заметили, что припев в песне Насти Каменских #этомояночь достаточно сильно похож на трек The Chainsmokers & Coldplay – Something Just Like This.
В описании  к ролику NK автором песни указан Потап (Алексей Потапенко). Следует отметить, что дебютный клип Каменских вышел только 2 ноября, а The Chainsmokers и Coldplay презентовали свой трек еще в феврале 2017 года.



Теги: Настя Каменских, плагиат, сингл
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх