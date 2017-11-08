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Архив - Культура

Дочь Людмилы Гурченко умерла в подъезде собственного дома

08.11.2017 14:55
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Людмила Гурченко с дочерью
Людмила Гурченко с дочерью

Дочь легенды советского кино Людмилы Гурченко Мария Королева умерла 8 ноября в Москве. 58-летнюю Марию нашли в подъезде ее собственного дома, сообщает Телеканал новостей «24».
По предварительным данным, последние несколько дней она жаловалась на высокую температуру и простуду. А сегодня утром Королева собиралась в поликлинику на прием к терапевту, однако потеряла сознание. Через час Марию нашла ее дочь. Медики, которые приехали на место происшествия, констатировали смерть. Точная причина смерти неизвестна.
Мария Королева была единственной дочерью известной советской артистки. Сама Людмила Гурченко скончалась 30 марта 2011 года в возрасте 75 лет.



Теги: смерть, Людмила Гурченко, дочь
 
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