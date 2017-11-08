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В Португалии презентовали логотип Евровидения-2018 (ВИДЕО)

08.11.2017 10:35
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В Португалии презентовали логотип Евровидения-2018 (ВИДЕО)

Организаторы песенного конкурса Евровидение-2018 в Португалии представили новый логотип конкурса, который напоминает морскую ракушку, и новый официальный девиз - "Все на борт!". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте конкурса, передает телеканал 112 Украина.
По мнению организаторов, логотип и слоган должны напоминать об особом "морском" статусе Португалии, которая находится на берегу Атлантического океана.
Интересно, что логотип будет не один, а несколько - на каждом из них меняется ключевое изображение - водоросли или морские животные.
Также объявлен и список стран-участниц Евровидения-2018.
Так, в песенном соревновании примут участие 42 страны: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Исландия Испания, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария Швеция, Эстония.
Полуфиналы в Лиссабоне пройдут 8 и 10 мая, а финал - 12 мая 2018 года.
Напомним, что Португалия впервые за все 53 года участия в конкурсе получила право принимать его благодаря победе Сальвадора Собрала в Киеве, который исполнил проникновенную джазовую композицию "Amar pelos dois" и впервые вывел свою страну в лидеры "Евровидения".



Теги: Евровидение, Португалия, логотип
 
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