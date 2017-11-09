Одесская "Барби" снялась в американском ужастике (ВИДЕО)

09.11.2017 11:45

Известная одесская модель Валерия Лукьянова, которую все называют "Барби" из-за кукольной внешности, снялась в американском фильме ужасов под названием "Кукла". Режиссер фильма – Сюзанна О'Брайен, сообщает Телеканал новостей «24».

Сюжет фильма "Кукла" рассказывает о девушке по имени Наташа – российской модели из эскорт-агентства. Двое мужчин решили воспользоваться услугами этого сервиса и пригласили Наташу домой. Постепенно они поняли, что своей идеальной кукольной внешностью девушка обязана безумном врачу, который в своей тайной лаборатории оживил ее.

Лукьянова сыграла в фильме главную роль куклы-убийцы. Фильм выйдет в американский прокат 8 декабря 2017 года.