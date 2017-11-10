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Анастасия Приходько стала заслуженной артисткой Украины
10.11.2017 09:45
Певица Анастасия Приходько получила звание "Заслуженный артист Украины". Вручил награду министр культуры Украины Евгений Нищук, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.
"Я очень благодарна всем за поддержку, за вашу любовь и доверие!!! Я не подведу!" - написала Приходько на своей странице в Facebook.
Кроме того, государственные награды получили еще ряд деятелей культуры.
Так актер Богдан Бенюк получил орден "За заслуги" I степени, звания "Народный артист Украины" удостоили Тараса Чубая, а звание "Заслуженный художник Украины" - Костя Лавра.
Теги: Украина, заслуженный артист, Анастасия Приходько, звание
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