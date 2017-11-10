Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Анастасия Приходько стала заслуженной артисткой Украины

10.11.2017 09:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Анастасия Приходько стала заслуженной артисткой Украины

Певица Анастасия Приходько получила звание "Заслуженный артист Украины". Вручил награду министр культуры Украины Евгений Нищук, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.
"Я очень благодарна всем за поддержку, за вашу любовь и доверие!!! Я не подведу!" - написала Приходько на своей странице в Facebook.
Кроме того, государственные награды получили еще ряд деятелей культуры.
Так актер Богдан Бенюк получил орден "За заслуги" I степени, звания "Народный артист Украины" удостоили Тараса Чубая, а звание "Заслуженный художник Украины" - Костя Лавра.



Теги: Украина, заслуженный артист, Анастасия Приходько, звание
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх