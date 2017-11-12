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Архив - Культура

В Киеве выступили легендарные Scorpions

12.11.2017 12:30
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В Киеве выступили легендарные Scorpions

Легендарная группа Scorpions, на музыке которой выросло не одно поколение, отыграла концерт в Киеве. Несмотря на то, что это уже третье шоу ветеранов рок-сцены в Украине за последние 4 года, очереди на их концерты меньше не стали, сообщает Телеканал новостей «24».
Фанаты легендарных рокеров съехались со всей Украины. Кроме этого, много людей приехали и за границы. В частности, из Израиля и Польши. Хоть люди заранее и позаботились о билетах, однако возле касс выстроилась большая очередь.
Зрителей, которые заблаговременно успели занять места, развлекали музыканты из Перу. И вот, долгожданный выход на сцену. С первых же аккордов фанаты узнали трек с 18 альбома музыкантов. Поздоровался Клаус Майне с украинцами на фоне сине-желтого флага и охотно общался с публикой. Этим не ограничились, и спели вместе. Самые известные хиты Scorpions приберегли на конец.



Теги: Киев, концерт, Scorpions
 
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