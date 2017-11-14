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Архив - Культура

Скандальный Иван Дорн стал "Лучшим артистом России"

14.11.2017 10:35
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Скандальный Иван Дорн стал "Лучшим артистом России"

Скандально известный украинский певец Иван Дорн стал "Лучшим артистом России" по версии MTV Россия, сообщает Телеканал новостей «24».
Иван Дорн боролся за награду Europe Music Awards телеканала MTV Россия с Елкой, Хаски, "Грибами" и Еленой Темниковой.
Хотя Иван Дорн надеялся получить главную премию MTV Europe Music Awards, её отдали 19-летнему певцу из Канады Шону Мендесу.



Теги: Украина, Россия, Иван Дорн, MTV EMA
 
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