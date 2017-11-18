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Архив - Культура

Скончался знаменитый рок-музыкант, основатель популярной группы

18.11.2017 20:36
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Скончался знаменитый рок-музыкант, основатель популярной группы

Сегодня в возрасте 64 лет умер один из основателей группы AC/DC Малкольм Янг. Об этом сообщается на официальной странице группы в Facebook, информирует ДонПресс.
Малкольм Янг основал популярную группу вместе с братом Ангусом.
«Трудно выразить словами то, что брат значил для меня и какую роль сыграл в моей жизни. Связь, которую мы имели была уникальной и очень особенной. Он оставил после себя огромное наследие, которое будет жить вечно. Малкольм, хорошо выполненная работа», — написал Ангуса на странице группы.



Теги: Донбасс, рок, музыкант, смерть
 
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