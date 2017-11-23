Настя Каменских "зрадила" с "Вечерним Ургантом" (ВИДЕО)

23.11.2017 15:55

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно начала сольную карьеру под псевдонимом NK, стала гостьей программы "Вечерний Ургант" на российском Первом канале. Видео программы появилось на Youtube, сообщает ICTV.

В студии Первого канала Настя Каменских рассказала о секретах своей красоты, поделилась воспоминаниями из детства в Италии, а также подробнее рассказала о своей творческой деятельности.

Певица заявила, что NK – это часть ее философии, и новое имя она придумала, когда начала вести блог и заниматься спортом.

К слову, некоторых украинцев появление Насти Каменских на российском ТВ разгневало, они никак не могли понять, что “занесло” туда певицу.