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Настя Каменских "зрадила" с "Вечерним Ургантом" (ВИДЕО)
23.11.2017 15:55
Украинская певица Настя Каменских, которая недавно начала сольную карьеру под псевдонимом NK, стала гостьей программы "Вечерний Ургант" на российском Первом канале. Видео программы появилось на Youtube, сообщает ICTV.
В студии Первого канала Настя Каменских рассказала о секретах своей красоты, поделилась воспоминаниями из детства в Италии, а также подробнее рассказала о своей творческой деятельности.
Певица заявила, что NK – это часть ее философии, и новое имя она придумала, когда начала вести блог и заниматься спортом.
К слову, некоторых украинцев появление Насти Каменских на российском ТВ разгневало, они никак не могли понять, что “занесло” туда певицу.
Теги: Россия, телевидение, Настя Каменских, Иван Ургант
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