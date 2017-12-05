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В Киеве презентовали «Киборгов»
Вчера в кинотеатре «Оскар» состоялся пресс-показ художественного фильма «Киборги», снятого режиссером Ахтемом Сеитаблаевым, информирует news.eizvestia.com.
Лента рассказывает о борьбе украинских защитников за Донецкий аэропорт в сентябре 2014 года. Главные герои фильма — это собирательные образы, списанные с реальных «киборгов», среди которых были как кадровые украинские военные, так и представителей добровольческих батальонов. Главные роли исполнили Макар Тихомиров, Андрей Исаенко, Виктор Жданов, Роман Ясиновский.
«В многочисленных беседах с бойцами, когда мы обсуждали современное состояние нашей страны, я часто слышал одну вещь, с которой я и отправился снимать этот фильм. Это было понимание того, что не так быстро все происходит в нашей стране. Но, тем не менее, каждое утро каждый боец чистит свое оружие, чтобы помочь стране измениться. Наша команда пыталась снять честное кино о том, как мы болезненно, но все же освобождаемся от всего негативного, что сопровождало нашу историю», — рассказ режиссер.
В широкий кинопрокат лента выходит 7 декабря. Кроме того военная драма "Киборги" имеет еще и четырехсерийную телеверсию, которую вскоре покажут на украинском телевидении.
Теги: Донбасс, кино, презентация, киборги
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