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В Украине "реабилитировали" "Иронию судьбы"
Советская комедия Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" вернется на экраны телезрителей Украины после 2-летнего перерыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского Госкино Филиппа Ильенко.
"В законе о кинематографе сказано, что картина может быть запрещена к показу, если один из участников фильма включен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, но в законе есть и определение, кто такой "участник фильма". А "участник фильма" - это физическое лицо, которое принимало участие в создании фильма, сделанного и/или впервые продемонстрированного после 1991 года", - говорит Ильенко.
В этом фильме играет актриса из "черного списка" - Валентина Талызина. Она подписала письмо в поддержку Путина по Крыму, за что стала одним из деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
Под "участником фильма" следует понимать физическое лицо, которое работало над фильмом после 1991 года, поэтому, скорее всего, советским фильмам "черный список" не грозит. В частности, премьера "Иронии судьбы" состоялась 31 декабря 1975 года.
Теги: запрет, Ирония судьбы, отмена
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