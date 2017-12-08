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Украинская писательница нашла замену Деду Морозу
08.12.2017 09:40
Украинская писательница и активистка Лариса Ницой заявила, что Деду Морозу пора уйти на покой с должности главного символа Нового года. По ее мнению, место Деда Мороза должен занять святой Николай, который является «более глубоким персонажем», сообщает ФАН.
«Пусть дедушка Мороз уже отдыхает. Уже пришел святой Николай – вернее, вернулся к нам… Николай более глубокий персонаж, чем Дед Мороз. Дедушка Мороз раздавал всем подарки на шару, а святой Николай - только за добро, с верой в добро», — сказала Ницой.
Она также напомнила, что на церемонии переноса праха святого Николая из Турции в Италию присутствовали представители украинской церкви из Киева, так как украинцы «уже тысячу лет прославляют святого Николая».
Теги: Дед Мороз, святой, Новый год, Николай
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