Святослав Вакарчук выпустил политическое видеообращение (ВИДЕО)

11.12.2017 10:20

Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук выпустил видеообращение, в котором опроверг свои политические амбиции, но при этом назвал 10 ключевых шагов для реформирования Украины, сообщает ТСН.

Видео своего заявления Вакарчук обнародовал на своей странице в Twitter.

Музыкант заявил, что власть его не интересует, и он никогда не заявлял о своих президентских амбициях. Не собирается он делать этого и сейчас.

"Я никогда не сотрудничал ни с одним политтехнологом и не обсуждал с ними даже гипотетические политические планы. Я никогда не заказывал никаких социсследований или кампаний на тему своих президентских или иных политических рейтингов. И вообще к публикациям таких рейтингов я отношусь сдержанно. А еще более сдержанно - к их обсуждениям, потому что в стране сейчас есть точно более важные вещи для обсуждения", - заявил Вакарчук.

Вместе с тем, говорит музыкант, после Революции Достоинства он твердо пообещал себе, что больше никогда ни при каких обстоятельствах не будет стоять в стороне от процессов, которые происходят в стране.

Вакарчук отметил, что современное европейская государство должно строиться на трех колоннах: верховенстве права, качественном государственном аппарате и демократии. По его мнению, первые две колонны в Украине прогнили насквозь и их нужно строить немедленно. Музыкант настаивает на том, что никто не может быть в стороне от этого процесса, но главная ответственность ложится на политиков.

Вакарчук назвал 10 шагов, которые, по его мнению, могут изменить Украину к лучшему.

1. Необходимо создать независимый Антикоррупционный суд.

2. Изменить избирательное законодательство. Ввести не только открытые избирательные списки, но и исключить политическую зависимость Центральной избирательных комиссий от влияния политических партий. Сформировать новый состав ЦИК из профессиональных экспертов с незапятнанной репутацией.

3. Провести настоящую эффективную реформу государственной службы.

4. Реформировать Службу безопасности. Она должна превратиться из инструмента влияния на бизнес в оружие для борьбы с теми, кто реально подрывает нашу безопасность и независимость.

5. Начать действенную приватизацию.

6. Прекратить политический лоббизм.

7. Изменить правила поведения политиков. Они должны стать более простыми, открытыми и доступными.

8. Привить принцип ответственности - политикам стоит научиться выполнять собственные обещания.

9. Внедрить культуру прозрачной коммуникации. Каждый шаг политика должен иметь четкое и правдивое объяснение.

10. Публично очертить границы дозволенного. "Есть вещи, которые должны быть незыблемыми. Никто ни при каких обстоятельствах не должен их нарушать, а перечень их должен быть сформирован и обнародован", - сказал Вакарчук.