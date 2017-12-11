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Святослав Вакарчук выпустил политическое видеообращение (ВИДЕО)

11.12.2017 10:20
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Святослав Вакарчук выпустил политическое видеообращение (ВИДЕО)

Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук выпустил видеообращение, в котором опроверг свои политические амбиции, но при этом назвал 10 ключевых шагов для реформирования Украины, сообщает ТСН.
Видео своего заявления Вакарчук обнародовал на своей странице в Twitter.
Музыкант заявил, что власть его не интересует, и он никогда не заявлял о своих президентских амбициях. Не собирается он делать этого и сейчас.
"Я никогда не сотрудничал ни с одним политтехнологом и не обсуждал с ними даже гипотетические политические планы. Я никогда не заказывал никаких социсследований или кампаний на тему своих президентских или иных политических рейтингов. И вообще к публикациям таких рейтингов я отношусь сдержанно. А еще более сдержанно - к их обсуждениям, потому что в стране сейчас есть точно более важные вещи для обсуждения", - заявил Вакарчук.
Вместе с тем, говорит музыкант, после Революции Достоинства он твердо пообещал себе, что больше никогда ни при каких обстоятельствах не будет стоять в стороне от процессов, которые происходят в стране.
Вакарчук отметил, что современное европейская государство должно строиться на трех колоннах: верховенстве права, качественном государственном аппарате и демократии. По его мнению, первые две колонны в Украине прогнили насквозь и их нужно строить немедленно. Музыкант настаивает на том, что никто не может быть в стороне от этого процесса, но главная ответственность ложится на политиков.
Вакарчук назвал 10 шагов, которые, по его мнению, могут изменить Украину к лучшему.
1. Необходимо создать независимый Антикоррупционный суд.
2. Изменить избирательное законодательство. Ввести не только открытые избирательные списки, но и исключить политическую зависимость Центральной избирательных комиссий от влияния политических партий. Сформировать новый состав ЦИК из профессиональных экспертов с незапятнанной репутацией.
3. Провести настоящую эффективную реформу государственной службы.
4. Реформировать Службу безопасности. Она должна превратиться из инструмента влияния на бизнес в оружие для борьбы с теми, кто реально подрывает нашу безопасность и независимость.
5. Начать действенную приватизацию.
6. Прекратить политический лоббизм.
7. Изменить правила поведения политиков. Они должны стать более простыми, открытыми и доступными.
8. Привить принцип ответственности - политикам стоит научиться выполнять собственные обещания.
9. Внедрить культуру прозрачной коммуникации. Каждый шаг политика должен иметь четкое и правдивое объяснение.
10. Публично очертить границы дозволенного. "Есть вещи, которые должны быть незыблемыми. Никто ни при каких обстоятельствах не должен их нарушать, а перечень их должен быть сформирован и обнародован", - сказал Вакарчук.



Теги: видео, Twitter, Святослав Вакарчук, обращение
 
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