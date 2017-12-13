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Фильм о войне на Донбассе получил приз на кинофестивале в Москве

13.12.2017 13:30
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Фильм о войне на Донбассе получил приз на кинофестивале в Москве

Литовско-российский документальный фильм Беаты Бубенец "Полет пули" об украинских военных на Донбассе, показ которого был ранее сорван сторонниками "Л/ДНР" на международном фестивале документального кино "Артдокфест" в Москве, получил приз "Лавр", сообщает Обозреватель.
Соответствующее решение жюри фестиваля спровоцировало ряд едких заголовков в росСМИ и волну негодования россиян в комментариях.
Согласно источнику, церемония награждения в московском кинотеатре "Октябрь" прошла без эксцессов. Вручая награду, президент смотра Виталий Манский заявил, что показ картины привел в зал неких "неожиданных зрителей", однако их вывела полиция.
Отмечается, что картина Бубенец "Полет пули" о бойцах добровольческого украинского батальона "Айдар" получила награду в номинации "Арт-фильм".



Теги: Донбасс, Москва, фильм, награда, кинофестиваль
 
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