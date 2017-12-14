Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Госкино Украины опубликовало "черный список" фильмов и сериалов10:20
- Ужас: В Красноярске чиновники потеряли урну с прахом Хворостовского17:05
- Фильм о войне на Донбассе получил приз на кинофестивале в Москве13:30
- В обход запретов? Сваты вернутся на экраны украинцев13:05
- Фильм "Киборги" установил рекорд по кассовым сборам10:50
- В Мариуполе открылась резиденция Святого Николая17:05
- Святослав Вакарчук выпустил политическое видеообращение (ВИДЕО)10:20
- Скандальный закон: вслед за "Сватами" в Украине хотят запретить "Игру Престолов", "Викинги" и многое другое07:38
- Тука: "Те, кто требуют запретить в Украине Пушкина и Достоевского - это идиоты"20:05
- Умер Леонид Броневой09:17
Госкино Украины опубликовало "черный список" фильмов и сериалов
14.12.2017 10:20
Государственное агентство по вопросам кино опубликовало список фильмов и сериалов, которые запрещены для показа в Украине, сообщает Новое время.
Список содержит названия фильмов и телесериалов, которым аннулированы государственные удостоверения на право распространения и демонстрации начиная с 2014 года. Перечень является актуальным по состоянию на 1 декабря текущего 2017 года.
Всего в списке 596 картин. Напротив каждого фильма или сериала указаны принятые экспертной комиссией решения.
Теги: Украина, фильм, запрет, список, сериал
Читайте также:
- Подготовка к деоккупации? Нацгвардия показала свое умение на учениях по ликвидации группировок “Л/ДНР”22:31
- И пока Путин врет о том, что на Донбассе российских войск нет, в Сибирь уехал очередной "груз-200" с боевиком по кличке "Алей": в Сети показали, как выглядел защитник "Новороссии"22:03
- Активность боевиков в зоне АТО уменьшилась: 8 обстрелов за день21:39
- В ООН обеспокоены условиями жизни инвалидов-переселенцев на Донбассе21:09
- В судах Мариуполя появятся присяжные20:25
- "Вы должны быть готовы к освобождению Донбасса!" - Аваков обратился с важной речью к нацгвардейцам19:22
- "Теперь здесь всегда будет украинский флаг", - жители освобожденных поселков на Донбассе метко поставили на место пропагандистов ответом о том, как им теперь живется с ВСУ18:41
- Активность боевиков в зоне АТО уменьшилась18:20
- Боевики на Донбассе использует новую тактику стрельбы15:26
- "Украина и Башкирия далеко друг от друга. Мы только с бурятами вашими знакомы", - украинский журналист Роман Цимбалюк поставил Путина в тупик вопросом о Донбассе15:01
- Подготовка к деоккупации? Нацгвардия показала свое умение на учениях по ликвидации группировок “Л/ДНР”22:31
- И пока Путин врет о том, что на Донбассе российских войск нет, в Сибирь уехал очередной "груз-200" с боевиком по кличке "Алей": в Сети показали, как выглядел защитник "Новороссии"22:03
- Активность боевиков в зоне АТО уменьшилась: 8 обстрелов за день21:39
- В обмен на кредиты Украина согласилась стать житницей ГМО. Страна рискует закончить как гигантский хоспис21:21
- В ООН обеспокоены условиями жизни инвалидов-переселенцев на Донбассе21:09
- Выдавили! История Дмитрия Галко, изгнанного из Беларуси. Из первых уст20:45
- В судах Мариуполя появятся присяжные20:25
- МВФ поки не планує відправляти місію до України, говорити про транші рано – представник20:03
- Три варианта: с кем Саакашвили объединится для борьбы с Порошенко19:45
- "Вы должны быть готовы к освобождению Донбасса!" - Аваков обратился с важной речью к нацгвардейцам19:22
- В обмен на кредиты Украина согласилась стать житницей ГМО. Страна рискует закончить как гигантский хоспис21:21
- Выдавили! История Дмитрия Галко, изгнанного из Беларуси. Из первых уст20:45
- Три варианта: с кем Саакашвили объединится для борьбы с Порошенко19:45
- "Думаем не о комфорте, а о выживании": Как живут бойцы АТО на передовой18:27
- Рабинович: Украина по уровню коррупции опередила Гондурас16:47
- Как справиться с вечерним перееданием: пять эффективных способов22:05
- Власники собак живуть довше18:15
- Педиатры подсказали, что делать при высокой температуре у ребенка16:30
- Короткое голодание делает нас умнее11:20
- Какие масла использовать для волос? Полезная памятка09:05
- Подразделения ВСУ взяли ключевой плацдарм для освобождения Горловки на Светлодарской дуге: Безлер сообщил о крупном поражении "ДНР"
- Поставьте дома стакан с водой, солью и уксусом. Через сутки вы увидите то, что скрыто от ваших глаз!
- Неопознанные силы, вероятно НАТО, мощно ударили артиллерией по войскам РФ под Горловкой, - журналист
- Овен — в красном, Телец — в синем: в чем встречать 2018 год по Знаку Зодиака
- Как военную колонну Гиркина пропустили в Донецк
- На Западе дали неутешительный прогноз по окончанию войны на Донбассе
- Признаки менингита, о которых должны знать все родители
- "Что это за позор в Донецке?!" - соцсети боевиков "ДНР" возмутили кадры "позорного издевательства" над Моторолой в столице Донбасса
- Положена ли Вам денежная помощь от государства?
- Мощный взрыв под Харьковом: Тысячи семей пострадали. Видео происшествия!