Госкино Украины опубликовало "черный список" фильмов и сериалов

14.12.2017 10:20

Государственное агентство по вопросам кино опубликовало список фильмов и сериалов, которые запрещены для показа в Украине, сообщает Новое время.

Список содержит названия фильмов и телесериалов, которым аннулированы государственные удостоверения на право распространения и демонстрации начиная с 2014 года. Перечень является актуальным по состоянию на 1 декабря текущего 2017 года.

Всего в списке 596 картин. Напротив каждого фильма или сериала указаны принятые экспертной комиссией решения.