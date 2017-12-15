Искусственный интеллект отбирает хлеб у Джоан Роулинг

15.12.2017 10:00

Команда разработчиков Botnik Studios выложила в сеть три страницы новой книги о Гарри Поттере, которую пишет нейросеть, сообщает Новое время.

Текст, который написала нейросеть, называется "Гарри Поттер и портрет того, что выглядит как огромная куча пепла".

Алгоритм Predictive Writer, при помощи которого был написан этот текст, тренировали на всех семи книгах о Гарри Поттере. Его работа похожа на алгортимы автозаполнения в мессенджерах и "умных" клавиатурах. Словарь Predictive Writer совпадает со словарем Поттерианы; в него входят имена персонажей, названия вымышленных существ и характерные жаргонизмы.

Впрочем, такой словарь иногда создает совершенно неожиданные конструкции. Например, Рон Уизли пытается съесть родителей Гермионы,а Пожиратели Смерти целуют друг друга.

Исходные коды программы и сам текст доступны на сайте разработчиков. К примеру, программа, которая создает повествование доступна по этой ссылке.

Журналисты отмечают, что работу искусственного интеллекта уже можно сравнить с "любым хорошим фанфиком". Фанфики, или литература Funfiction - это любительские тексты по мотивам популярных оригинальных литературных произведений.