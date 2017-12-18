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"Детским голосом Украины" стала жительница Казахстана (ВИДЕО)
18.12.2017 12:25
В шоу "Голос.Дети-4", что завершился в Киеве, победила 10-летняя Данэлия Тулешова, которая сначала вышла в суперфинал телевизионного конкурса, а потом и добыла в нем заслуженную победу, сообщает СТРАНА.ua.
Певица, представляющая Казахстан, замечательно исполнила песню "Spectrum" Florence + The Machine в седьмом телевизионном эфире. Очаровательная девочка из Алма-Аты выступала в команде Дмитрия Монатика.
Теги: Киев, дети, шоу, Голос країни, победитель
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