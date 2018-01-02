Washington Post разрекламировала украинский борщ

02.01.2018 09:45

Именитое американское издание The Washington Post рассказало гражданам США о полезных свойствах украинского борща, сообщает Телеканал новостей «24».

Журналистка The Washington Post Элли Кригер в своей статье называет борщ "роскошной едой".

"Иногда я покупаю продукты с конкретным рецептом, но чаще я выхожу на рынок и пусть ингредиенты говорят со мной. Недавнее поездка туда загрузила мои сумки кучей замечательных свежих овощей: моркови, свеклы, корня сельдерея и лука, наряду с хорошей твердой головкой капусты", – говорится в статье.

По словам Кригер, ни одно блюдо не может подать эти ингредиенты более синергично, превращая овощи в домашнюю пищу, как украинский борщ.