Названо самое популярное новогоднее телешоу в Украине

03.01.2018 09:30

Самой популярной программой 31 декабря на украинском телевидении стал новогодний «Вечерний Квартал», который собрал долю 28.1%/29.2% (18-54 Украина/18-54 50+), пишет «Главком».

Новогоднее шоу «Вечернего Квартала» стало не только самым рейтинговым развлекательным ТВ-продуктом новогодней ночи, но и всего 2017 года на украинском телевидении.

В пиковые моменты доля телесмотрения достигала 35,72% по аудитории 18-54 (вся Украина). В этот момент в программе Евгений Кошевой исполнял переделанный вариант легендарной песни «Ніч яка місячна».

В целом аудитория Новогоднего выпуска «Вечернего Квартала» превысила 4,5 млн зрителей, а общий охват составил более 15,5 млн (4+, Украина).

Повторный выпуск «Вечернего Квартала», который шел после Нового года, показал также очень хорошие показатели телесмотрения: 8% - рейтинг и 26,16% - доля (по аудитории 18-54, вся Украина) и 8,39% - рейтинг и 26,20% - доля (по аудитории 18-54, города 50+).

В целом телевизионные итоги последнего дня уходящего года выглядели таким образом: в топ-5 самых рейтинговых программ вошли два выпуска «Вечернего Квартала», остальными были также проекты, вышедшие на «1+1» - ТСН и «Один дома» и «Один дома-2» (по аудитории 18-54, вся Украина).