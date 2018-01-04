Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Черниговская полиция нашла украденные бюсты Коцюбинского и Пушкина

04.01.2018 17:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Черниговская полиция нашла украденные бюсты Коцюбинского и Пушкина

Похищенные в Чернигове бюсты украинского писателя Михаила Коцюбинского и российского поэта Александра Пушкина нашли в тайнике, оба бюста целые. Об этом сообщил начальник Черниговского отдела полиции Владимир Реберг, передает УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
"Памятники нашла полиция, они целые. В деле по бюсту Пушкина открыто уголовное производство по статье "кража". По бюсту Коцюбинского статьи две - "кража" и "надругательство над могилой". Расследование краж памятников находится на контроле руководства Главного управления Национальной полиции в Черниговской области", - подчеркнул В.Реберг.
Как отметил начальник ГУНП в Черниговской области Эдуард Алехин, чтобы аналогичные ситуации в Чернигове больше не повторялись, городские власти должны провести комплексную работу и создать качественную систему охраны культурных памятников - надлежащее освещение, камеры видеонаблюдения, дежурство муниципальной стражи, оборудование средствами технической защиты. Только после этого полиция передаст памятники городу.
Следственные действия по установлению причастных к преступлениям продолжаются.



Теги: Чернигов, полиция, памятник, Александр Пушкин, Михаил Коцюбинский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх