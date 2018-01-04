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Архив - Культура

Почта Великобритании выпустила марки с героями "Игры престолов"

04.01.2018 10:20
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Почта Великобритании выпустила марки с героями "Игры престолов"

Королевская почта Великобритании выпустила серию марок с изображением героев популярного телесериала "Игра престолов", сообщает Gazeta.ua.
В коллекцию войдут 15 почтовых марок. На них будут изображены магические существа, знаменитый "железный трон", а также герои сериала, среди которых - Джон Сноу, Дейнерис Таргариен, Ария Старк и другие.
Минимальная стоимость комплекта из 2 марок составит 1,21 фунта (45 грн), а стоимость лимитированной коллекции, посвященной 10 главным героям телесаги, - 99 фунтов (3,7 тыс. грн).
Марки поступят в продажу до конца января.



Теги: Великобритания, почтовая марка, Игра престолов
 
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