На Джулию Робертс напало привидение

05.01.2018 14:40

Известная голливудская актриса Джулия Робертс пожаловалась на то, что во время съемок на кладбище на нее напало привидение, сообщает Обозреватель.

Инцидент произошел во время работы над фильмом "Бен возвращается", в котором Робертс играет роль матери главного героя. По словам актрисы, когда она шла между надгробиями, то внезапно ощутила, как кто-то ее сильно толкнул.

"Она быстро обернулось, но рядом не было ни души…" — рассказал один из членов съемочной группы.

В результате Джулия не на шутку перепугалась, однако надеется, что над ней подшутил кто-то из коллег, хотя и не понимает, как это возможно.