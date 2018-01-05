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На Джулию Робертс напало привидение

05.01.2018 14:40
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На Джулию Робертс напало привидение

Известная голливудская актриса Джулия Робертс пожаловалась на то, что во время съемок на кладбище на нее напало привидение, сообщает Обозреватель.
Инцидент произошел во время работы над фильмом "Бен возвращается", в котором Робертс играет роль матери главного героя. По словам актрисы, когда она шла между надгробиями, то внезапно ощутила, как кто-то ее сильно толкнул.
"Она быстро обернулось, но рядом не было ни души…" — рассказал один из членов съемочной группы.
В результате Джулия не на шутку перепугалась, однако надеется, что над ней подшутил кто-то из коллег, хотя и не понимает, как это возможно.



Теги: привидение, кладбище, Джулия Робертс
 
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