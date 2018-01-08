Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

В Симферополе на Рождество пели украинские колядки (ВИДЕО)

08.01.2018 10:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Симферополе на Рождество пели украинские колядки (ВИДЕО)

В воскресенье, 7 января, на Рождество в оккупированном Симферополе установили вертеп и пели украинские колядки. Действо происходило на площади Ленина у новогодней елки, сообщает Телеканал новостей «24».
Литургию у вертепа провел протоиерей Симферопольской епархии Московского патриархата отец Иоанн Шимон.
На мероприятии несколько украинских колядок исполнили церковный хор и городской хор художественной самодеятельности в русских национальных костюмах.
"Мы пели бы и пели бы колядки на украинском, но нам они (организаторы спектакля) сказали, украинские надо исполнить только две колядки", – сказала одна из хористок.
Праздничное представление у вертепа собрало несколько десятков симферопольцев.





Теги: Симферополь, Рождество, колядки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх