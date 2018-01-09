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Архив - Культура

В США сделали мультсериал про Дональда Трампа (ВИДЕО)

09.01.2018 13:05
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В США сделали мультсериал про Дональда Трампа (ВИДЕО)

Канал Showtime опубликовал трейлер мультсериала про американского лидера Дональда Трампа "Наш мультяшный президент", сообщает РЕН-ТВ.
В сериале рассказывается о том, что происходит в стенах Белого дома. Созданием мультсериала занимается Стивен Кольбер.
Премьера первого сезона, состоящего из 10 эпизодов, намечена на 11 февраля.



Теги: мультфильм, сериал, Дональд Трамп
 
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