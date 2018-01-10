Умер народный артист России Михаил Державин

10.01.2018 10:25

Михаил Державин, российский актер театра и кино, народный артист России, умер в среду, 10 января, в возрасте 81 года, передает Телеканал новостей «24».

Об этом сообщили представители Театра сатиры (Москва).

Державин скончался после продолжительной тяжелой болезни. О дате прощания и похорон будет известно позже.