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Архив - Культура

В Италии на выставке Модильяни лишь одна из картин оказалась подлинной

12.01.2018 17:15
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В Италии на выставке Модильяни лишь одна из картин оказалась подлинной

Итальянская полиция открыла уголовное производство против трех организаторов выставки работ Модильяни после того, как все картины экспозиции, кроме одной, оказались подделкой, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Выставку открыли в Генуе в марте 2017 года. Но в июле ее пришлось закрыть, когда эксперты начали подозревать, что работы были фальшивыми.
После многочисленных экспертиз искусствоведы пришли к выводу, что 20 картин действительно являются поддельными.
Подделки с выставки в Палаццо Дукале в Генуе теперь уничтожат в соответствии с законодательством Италии.



Теги: Италия, выставка, подделка, картина
 
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