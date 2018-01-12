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В Италии на выставке Модильяни лишь одна из картин оказалась подлинной
12.01.2018 17:15
Итальянская полиция открыла уголовное производство против трех организаторов выставки работ Модильяни после того, как все картины экспозиции, кроме одной, оказались подделкой, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Выставку открыли в Генуе в марте 2017 года. Но в июле ее пришлось закрыть, когда эксперты начали подозревать, что работы были фальшивыми.
После многочисленных экспертиз искусствоведы пришли к выводу, что 20 картин действительно являются поддельными.
Подделки с выставки в Палаццо Дукале в Генуе теперь уничтожат в соответствии с законодательством Италии.
Теги: Италия, выставка, подделка, картина
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