Все рубрики раздела
- Терміново: українці більше не побачать “Україна має талант”21:20
- Трагедія для мільйонів: легендарний музикант почув страшний діагноз17:00
- Названо имя "восьмого холостяка" Украины15:05
- В зону АТО привезли фильм "Киборги"17:16
- В Италии на выставке Модильяни лишь одна из картин оказалась подлинной17:15
- Джиллиан Андерсон решила завязать с "Секретными материалами"15:45
- Умер легендарный советский актер-красавец12:09
- Умер народный артист России Михаил Державин10:25
- В США сделали мультсериал про Дональда Трампа (ВИДЕО)13:05
- Кольцо за 2 миллиона: скандальная актриса выходит замуж17:05
Названо имя "восьмого холостяка" Украины
Романтическое шоу страны "Холостяк" 8 сезон на телеканале "СТБ" начнется 9 марта 2018 года. Главным героем проекта в Украине станет музыкант, певец и саунд-продюсер Рожден Ануси (сценическое имя ROZHDEN), сообщает Телеканал новостей «24».
Романтические приключения главного холостяка страны этого сезона традиционно будут проходить с несколькими участниками-девушками, которые будут стараться завоевать сердце 28-летнего одессита Рождена. Реалити-шоу традиционно пройдет в 11 выпусках, где за 100 мин эфира мы будем узнавать, какая красавица сможет больше всего заинтересовать Холостяка.
В каждом выпуске главный герой встретится с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.
Соответственно, количество претенденток будет уменьшаться с каждым выпуском, потому что Холостяк должен решать, кого оставить в проекте, а с кем ему совсем не удастся связать судьбу. В финале останутся только две девушки и только после знакомства с родителями Холостяка, герой сделает свой важный выбор в шоу – предложит одной из них руку и сердце.
Телепроект свиданий "Холостяк" является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor" и снимается в Украине с 2011 года. Ведущими шоу традиционно были Григорий Решетник и Роза Аль-Намри.
Теги: Украина, начало, сезон, шоу "Холостяк"
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Эксперты не исключают возможность мятежа и переворота
- Сезон охоты перенесли из-за опасности лесных пожаров
- Зайцы, прячьтесь! Охота начинается
- Експерт: Путін знову планує переворот за кримським чи донецьким сценарієм
- "Связи нет, никуда нельзя дозвониться..." - жители Донецка рассказали, что реально происходит в оккупированном Донбассе со связью16:15
- На Светлодарской дуге убит российский военный: Мысягин рассказал об уникальном достижение ВСУ в бою с подразделением "ДНР"13:59
- Жителям оккупированного Донбасса обещают восстановить мобильную связь: Vodafone озвучил СЦКК главное условие по ремонту кабеля13:04
- Нардепы Рады хотят навегда отсечь ОРДЛО от Украины11:56
- Откровения АТОшника с передовой. "Тут легче всего заработать" 10:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 16 января10:09
- Якутские "ихтамнеты" на Донбассе: Сеть поразили кадры с военнослужащими РФ, которые приехали в "Л/ДНР" убивать украинцев09:58
- В «ДНР» бурно отреагировали на запуск уличных таксофонов08:59
- Сутки в АТО: 3 обстрела, боевики применили минометы на Донетчине08:21
- “Ждем”, - Vodafone через СЦКК пытается решить вопрос возобновления связи на оккупированном Донбассе - подробности07:52
- "Связи нет, никуда нельзя дозвониться..." - жители Донецка рассказали, что реально происходит в оккупированном Донбассе со связью16:15
- Депутаты хотят лишить украинцев пенсий, стали известны причины15:54
- На Светлодарской дуге убит российский военный: Мысягин рассказал об уникальном достижение ВСУ в бою с подразделением "ДНР"13:59
- Как изменится работа украинских врачей: Минздрав назвал пять новшеств13:41
- Ухудшение отношения европейцев к Украине спровоцировано Москвой, - Мингарелли13:20
- Жителям оккупированного Донбасса обещают восстановить мобильную связь: Vodafone озвучил СЦКК главное условие по ремонту кабеля13:04
- Из законопроекта о реинтеграции Донбасса выбросили слова о минских договоренностях12:53
- Лещенко: Порошенко пытается обменять Липецкую фабрику на украинскую "дочку" "Сбербанка"12:46
- Что дает переселенцу справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица?12:40
- Цвет глаз влияет на счастье и богатство12:26
- Что дает переселенцу справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица?12:40
- Цвет глаз влияет на счастье и богатство12:26
- Когда лучше убирать елку: традиции, приметы, советы13:10
- Как защитить себя от чужой негативной энергии: 5 важных правил09:58
- Что положить в кошелек для богатства09:01
- Дерматологи напомнили основные правила ухода за кожей зимой08:46
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год19:19
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- В Горловке "нащупали" МТС
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина
- Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание
- Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги
- Что положить в кошелек для богатства
- В Донецке – истерика из-за проблем с мобильной связью
- На Донетчину обрушилась новая беда
- Война, АТО и шизофрения: Бессмертный сделал громкое заявление
- Хорошая новость пришла из прифронтовой Авдеевки