Госкино Украины запретило показ "Матильды"

18.01.2018 13:55

Член экспертного совета при Госкино книгоиздатель Дмитрий Капранов заявил, что скандально известный российский фильм "Матильда" запретили к прокату в Украине. Причиной этого стало участие в производстве ленты музыканта, который находится в "черном списке", сообщает ТСН.

"Вот сейчас мы не разрешили прокат "Матильды" по формальным критериям. Там музыкант, который там все это дело делал. Он в "черном списке". Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете. А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из "черного списка" – это нитраты, они есть, значит, продукция считается ядовитой", – пояснил Капранов.

Фамилию "черносписочного" музыканта он не назвал.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.