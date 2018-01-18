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Госкино Украины запретило показ "Матильды"
Член экспертного совета при Госкино книгоиздатель Дмитрий Капранов заявил, что скандально известный российский фильм "Матильда" запретили к прокату в Украине. Причиной этого стало участие в производстве ленты музыканта, который находится в "черном списке", сообщает ТСН.
"Вот сейчас мы не разрешили прокат "Матильды" по формальным критериям. Там музыкант, который там все это дело делал. Он в "черном списке". Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете. А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из "черного списка" – это нитраты, они есть, значит, продукция считается ядовитой", – пояснил Капранов.
Фамилию "черносписочного" музыканта он не назвал.
Фильм Алексея Учителя "Матильда" рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.
Теги: Украина, фильм, запрет, Матильда
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