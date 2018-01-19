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Архив - Культура

Журналисты назвали 100 лучших фильмов всех времен

19.01.2018 14:00
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Журналисты назвали 100 лучших фильмов всех времен

Издание Indie Wire представило список из 100 лучших фильмов всех времен, который был составлен на основании рейтинга на сайте Rotten Tomatoes, сообщает РБК-УКРАИНА.
На первой строчке рейтинга оказался фильм 1939 года "Волшебник страны Оз". Рейтинг ленты составил 99 процентов на основании 110 рецензий. Вторую строчку занял "Гражданин Кейн" 1941 года, а замыкает тройку лидеров фильм "Прочь", вышедший в 2017 году.
В первую десятку из современных лент также вошли боевик "Безумный Макс: Дорога ярости" и мультфильм "Головоломка", вышедшие на экран в 2015 году.



Теги: фильм, рейтинг
 
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