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Фейковый трейлер полнометражного фильма "Друзья" вызвал ажиотаж в Сети (ВИДЕО)
23.01.2018 13:50
12 января в YouTube опубликовали трейлер продолжения культового сериала "Друзья" в виде полнометражного фильма. Несмотря на то, что видео оказалось фейком, оно быстро набрало популярность среди пользователей интернета, сообщает Телеканал новостей «24».
Так, за полторы недели подделка набрала почти 5 миллионов просмотров в YouTube и еще около 50 миллионов в Facebook. Некоторые пользователи не смогли скрыть своего разочарования, когда обнаружили, что выложенный видеоролик – только склейка кадров из других картин.
Теги: фильм, трейлер, друзья, фейк
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