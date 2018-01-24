Украинские звезды засветились в рекламе российского "Мегафона" (ВИДЕО)

24.01.2018 09:50

Украинский певец MONATIK и группа "Время и стекло" стали героями рекламных роликов российского оператора мобильной связи "Мегафон", сообщает Телеканал новостей «24».

Представители отечественного шоу-бизнеса не только снялись для России, но и создали и спели специально созданные для этих видео песни. Соответствующие ролики появились на Youtube-канале "Мегафона".

Так, MONATIK спел песню "Включайся! Слушай!".

Зато "Время и стекло" запомнятся российской общественности композицией "Суперскорость". К слову, как говорится в описании к видео, автором работы является Алексей Потапенко, которого больше знают под его сценическим именем Потап.