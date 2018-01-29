Ставший Анной Эйприл Борис Апрель произвел фурор на шоу "Голос країни" (ВИДЕО)

29.01.2018 11:30

Вчера, 28 января на канале "1+1" стартовал восьмой сезон вокального проекта "Голос країни", сообщает ТСН.

В первом этапе "слепых прослушиваний" приняла участие "феномен" проекта, девушка-трансгендер Анна Эйприл (Зианджа), некогда хорошо известная всем как Борис Апрель.

Все были шокированы и не сразу узнали в рыжей девушке некогда знаменитого "звездного воина Борю".

"Десять лет назад я была известна, как Борись Апрель. А исчезла со сцены я, потому что не справилась с критикой: была маленьким ребенком и мне очень не хватало новых знаний, образования. Поэтому все эти годы я путешествовала, в частности жила в Америке и училась. Но почувствовала, что мое призвание – это музыка. Очень хочу снова увидеть горящие глаза зрителей", - рассказала Зианджа о том, почему приняла участие в проекте.

Исполнительница появилась на сцене в зеленом топе и оранжевой юбке. Она исполнила композицию Smash Into You певицы Бейонсе. Своим пением Зианджа сумела развернуть к себе кресла сразу всех четырех тренеров – Джамалы, Потапа, Тины Кароль и Сергея Бабкина.