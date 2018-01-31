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Фильм "Киборги" собрал рекордную сумму в прокате
31.01.2018 11:25
Украинская военная драма "Киборги", созданная крымскотатарским режиссером Ахтемом Сейтаблаевым, находится в прокате уже почти два месяца. За это время фильм собрал рекордную сумму, часть из которой команда и актеры передадут на благотворительность, сообщает Znaj.ua.
За время проката картина собрала почти 22,3 миллиона гривен, из них более 1,5 млн грн будет передано через фонд "Вернись живым" семьям погибших защитников Донецкого аэропорта.
"Почти два месяца в прокате! Команда и актеры фильма "Киборги" благодарят каждого за невероятно сильную поддержку и безграничную любовь, которую мы чувствовали все это время и задолго до старта! "- выразили слова благодарности создатели фильма.
Теги: фильм, рекорд, прокат, киборги
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