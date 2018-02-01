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Архив - Культура

В Лондоне фанат Гарри Поттера пытался пройти сквозь стену (ВИДЕО)

01.02.2018 09:20
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В Лондоне фанат Гарри Поттера пытался пройти сквозь стену (ВИДЕО)

На вокзале Кингс-Кросс в Лондоне поклонник Гарри Поттера попытался пройти сквозь стену, чтобы попасть на платформу 9 3/4, сообщает ICTV.
Парень со всей силы врезался в стену и упал, после этого он быстро встал и убежал, даже не заметив окружающих.
Трюк он проделал там, где вывешена табличка Платформа 9 3/4 и установлена такая же тележка с багажом, как у главных героев книги Джоан Роулинг.



Теги: Лондон, Гарри Поттер, фанат
 
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