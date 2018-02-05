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Злата Огневич удивила судей "Голоса країни" (ВИДЕО)
05.02.2018 10:30
Экс-нардеп и певица Злата Огневич стала участницей 8 сезона телешоу "Голос країни", сообщает Телеканала новостей "24".
На проекте Огневич исполнила песню "One Day" и развернула кресла всех судей.
По словам певицы, она не намерена бороться за победу в конкурсе, однако не против стать советником в одной из команд.
В конце Огневич выбрала команду Потапа, с ним она и продолжит путь на проекте.
Теги: Злата Огневич, Голос країни, выступление
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