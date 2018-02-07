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Днепровский музей АТО теперь можно посетить через Google Maps
Первый в Украине Музей АТО в Днипре теперь можно посетить с помощью Интернета, сообщает depo.ua.
Замысел воплотил Google фотограф, руководитель студии IDRON Дмитрий Малышев. В создании 3D-тура ему помогали волонтеры.
"Сначала мы сфотографировали экспозицию с разных ракурсов – в общем сделали несколько фото. Использовали профессиональные камеры и объективы. Далее обработали снимки в четырех специальных программах и загрузили в Google", - объясняет фотограф.
Не выходя из дома можно просмотреть все экспонаты: военную технику, форму, инструменты медиков, фото погибших и стенды.
"В планах – создать 3D-экскурсию по музею. Она позволит не просто рассмотреть экспозицию онлайн, но и "пройтись" ею вместе с виртуальным гидом, который проводит экскурсию", - рассказал один из создателей музея Юрий Фаныгин.
Музей появился в мае 2016-го. Над созданием Музея работали волонтеры, АТОшники, историки, музейщики, художники, дизайнеры. Посетить его могут все желающие.
Теги: музей, Google Maps, Днепр, АТО
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