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Архив - Культура

Спортивный комментатор Виктор Вацко озвучил героя мультфильма

09.02.2018 15:45
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Спортивный комментатор Виктор Вацко озвучил героя мультфильма

Комментатор телеканалов «Футбол 1/2» Виктор Вацко принял участие в озвучке мультфильма «Дикие предки», сообщает Tribuna.com.
«Я очень люблю мультфильмы, больше, чем любые фильмы. Мы с сыном, когда он был маленьким, пересмотрели много мультиков: «Свинка Пеппа», «Барашек Шон», «Утиные истории». Было очень приятно, что такое предложение поступило. Я просто не смог отказаться.
Там два комментатора, два героя. Тот, которого я озвучиваю, является британским снобом-сухарем», – сказал Вацко.
В украинском прокате мультфильм стартует с 29 марта.



Теги: спорт, футбол, мультфильм, комментатор
 
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