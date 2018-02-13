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Архив - Культура

В Буковеле лепили из снега... сказку (ВИДЕО)

13.02.2018 15:00
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В Буковеле лепили из снега... сказку (ВИДЕО)

Десять команд со всей страны приняли участие в шестом Всеукраинском фестивале снежных скульптур. Он состоялся в Буковеле, сообщает ТСН.
В фестивале принимали участие профессиональные скульпторы, художники и даже реставратор старинных домов. Они получали 3-тонный куб спрессованного снега и два дня времени, чтобы создать настоящую скульптуру на тему "сказка".
Зрители выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться возле скульптур. "Очень позитивно!", "Добавляет хорошего настроя! "Не ожидал, что вот так можно из снега сделать", - такими были их отзывы относительно увиденного. А вот профессиональное жюри облюбовало “Троллей, что катаются на лыжах”. Их авторы из Львова за победу получили уик-энд в Буковеле.



Теги: снег, скульптура, Буковель
 
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