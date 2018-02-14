На конкурсе научной фотографии победил снимок одинокого атома

14.02.2018 13:10

Изображение атома стронция в ионной ловушке стало победителем в национальном конкурсе научной фотографии, который проводил Совет по инженерным и физическим наукам Великобритании (EPSRC), сообщает TUT.BY.

Фотографию сделал Дэвид Надлингер из Оксфордского университета. Положительно заряженный атом стронция удерживается в магнитном поле, созданном двумя электродами. Расстояние между их кончиками составляет около двух миллиметров. Атом выглядит как маленькая бледно-голубая точка.

В сине-фиолетовом свете лазера атом поглощает и излучает энергию достаточно интенсивно, чтобы обычная камера могла заснять его на длинной выдержке. Кадр получилось сделать через окошко вакуумной камеры, где находилась ионная ловушка.