Фильм «Киборги» установил абсолютный кассовый рекорд Украины

15.02.2018 11:20

Кинолента Ахтема Сейтаблаева "Киборги" стала абсолютным рекордсменом отечественного проката за весь период независимости Украины. Об этом сообщил председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко на брифинге в Укринформе.

"В прошлом году впервые за историю украинской независимости была полноценная премьерная осень, полноценный премьерный сезон украинского кино в прокате. Несколько раз появлялись лидеры проката. Первый рекорд установил фильм "DZIDZIO Контрабас", созданный без государственной поддержки. Чрезвычайно серьезные и успешные для нас результаты показали фильмы "Сторожевая застава" и "Червоный". И абсолютным рекордсменом - причем не только этого сезона, но и вообще всего украинского кинопроката периода независимости - стал на собственном кинорынке фильм "Киборги". По состоянию на сегодняшний день его увидели 310 тыс. 569 зрителей, и сумма сборов составляет 22 млн 685 тыс. 322 грн", - сказал Ильенко.