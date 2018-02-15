Все рубрики раздела
- От Беларуси на "Евровидении-2018" выступит украинец (ВИДЕО)12:15
- В Берлине началась борьба за «Золотых медведей»09:30
- Появились новые подробности дебютного сезона Донбасской Лиги Смеха13:10
- Фильм «Киборги» установил абсолютный кассовый рекорд Украины11:20
- Шоумен Антин Мухарский сбежал от алиментов в Европу09:30
- На конкурсе научной фотографии победил снимок одинокого атома13:10
- В Буковеле лепили из снега... сказку (ВИДЕО)15:00
- Внезапно умер знаменитый композитор, музыку которого слышали все15:01
- Нацотбор на «Евровидение – 2018»: Джамала выступила с резким заявлением13:30
- Участник АТО покорил зрителей "Голоса країни" (ВИДЕО)12:30
Фильм «Киборги» установил абсолютный кассовый рекорд Украины
Кинолента Ахтема Сейтаблаева "Киборги" стала абсолютным рекордсменом отечественного проката за весь период независимости Украины. Об этом сообщил председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко на брифинге в Укринформе.
"В прошлом году впервые за историю украинской независимости была полноценная премьерная осень, полноценный премьерный сезон украинского кино в прокате. Несколько раз появлялись лидеры проката. Первый рекорд установил фильм "DZIDZIO Контрабас", созданный без государственной поддержки. Чрезвычайно серьезные и успешные для нас результаты показали фильмы "Сторожевая застава" и "Червоный". И абсолютным рекордсменом - причем не только этого сезона, но и вообще всего украинского кинопроката периода независимости - стал на собственном кинорынке фильм "Киборги". По состоянию на сегодняшний день его увидели 310 тыс. 569 зрителей, и сумма сборов составляет 22 млн 685 тыс. 322 грн", - сказал Ильенко.
Теги: Украина, фильм, рекорд, киборги
- В Луганске обстреляли местную телерадикомпанию16:09
- В "ДНР" заканчиваются деньги? Соцсети сообщили о крупной проблеме Захарченко с зарплатами15:52
- Боевики "ДНР" массово бросают службу и уезжают в Россию: наемники рассказали, почему больше не могут оставаться на Донбассе15:31
- 19 февраля в прифронтовой Марьинке заработает "Ощадбанк"15:20
- Боевики "ДНР" заявили, что убили двух бойцов АТО, а еще одного взяли в плен14:21
- Бессмертный рассказал, когда Россия может осложнить ситуацию на Донбассе11:56
- Ситуация в пунктах пропуска утром 17 февраля10:01
- Американский беспилотник провел очередную разведку у линии разграничения на Донбассе 09:52
- На Донбассе прошел пятичасовой бой: силы АТО выстояли08:35
- В «ДНР» заявили о запуске 4G-связи, не дотянув до 3G08:18
- В Луганске обстреляли местную телерадикомпанию16:09
- В "ДНР" заканчиваются деньги? Соцсети сообщили о крупной проблеме Захарченко с зарплатами15:52
- Боевики "ДНР" массово бросают службу и уезжают в Россию: наемники рассказали, почему больше не могут оставаться на Донбассе15:31
- 19 февраля в прифронтовой Марьинке заработает "Ощадбанк"15:20
- Глава МИД Венгрии заявил об украинской «международной кампании лжи»15:10
- Как переселенцу восстановить паспорт: разъяснения юристов14:51
- Легковушка влетела в автобус с детьми под Киевом: есть погибшие14:37
- Боевики "ДНР" заявили, что убили двух бойцов АТО, а еще одного взяли в плен14:21
- Климкин и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе и введение миротворцев14:06
- Что происходит с вашим телом, когда вы сидите по 8 часов в день13:50
- Как переселенцу восстановить паспорт: разъяснения юристов14:51
- Что происходит с вашим телом, когда вы сидите по 8 часов в день13:50
- После удара по военным РФ в Сирии глава Пентагона встретился с Порошенко: Россию предупредили о "расплате" за Донбасс13:17
- Пять привычных вещей которые нанесут необратимый вред здоровью13:06
- Децентрализация для Мариуполя, или Как попасть в распределение11:44
- Диетологи опровергли мифы о "вредных" продуктах09:20
- Если Украина отправит войска на Донецк и Луганск, Россия ответит по полной — журналист. ВИДЕО21:17
- Как вылечить затянувшийся насморк20:55
- Романенко рассказал о серьезной угрозе, создаваемой Украиной для России19:14
- Китайский Новый год – 2018: Как отмечают и чего нельзя делать в последующие 15 дней18:57
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
- Битва за связь для неподконтрольного Донбасса: озвучены последние данные от МинВОТ
- Россия понесла очередные потери в Сирии
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах
- Эксперт рассказал, что Путин сделает с "ЛДНР" в случае провала Минских договоренностей
- Захарченко отказался от «национализации» Vodafone
- Народный синоптик рассказал, когда в Украине начнется теплая весна
- Если Украина отправит войска на Донецк и Луганск, Россия ответит по полной — журналист. ВИДЕО
- В Минске стороны наметили шаги для восстановления связи Vodafone в ДНР
- В «ДНР» пояснили, почему у «Феникса» украинский номер