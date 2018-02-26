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Донецкие гастроли довели Стоцкую до "Чистилища"

26.02.2018 15:10
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Донецкие гастроли довели Стоцкую до "Чистилища"

Известная российская певица Анастасия Стоцкая, которая имеет украинские корни, попала в "Чистилище" украинского сайта "Миротворец" за то, что выступала в оккупированном Донецке 24 февраля. Соответствующее сообщение появилось на официальной Facebook-странице сайта "Миротворец", сообщает Телеканал новостей «24».
"Террористы обещали ей, что никто не узнает о том, что она выступала в Донецке. На ее концерт пришло отборное пророссийское террористическое быдлo. И тем не менее, после концерта у многих проверяли телефоны и требовали удалить с них фото и видео. Как и договаривались, ни словом не обмолвились в террористической прессе о том, что она нелегально посетила оккупированный Донецк. О Майданове и Буйнове написали, а о ней — ни слова. Что, Настюха, деньги не пахнут?" — пишут активисты.
Отметим, Стоцкая принимала участие в концерте в оккупированном Донецке, посвященном празднованию дню российских военных преступников и российских оккупантов 24 февраля. Кроме нее выступили также российские певцы Александр Буйнов и Денис Майданов.



Теги: Донецк, Донбасс, концерт, Анастасия Стоцкая, сайт "Миротворец"
 
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