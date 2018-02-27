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Львовские радикалы угрожают сорвать концерт "коллаборантки" Билык
Львовские активисты заявили о намерении заблокировать концерт певицы Ирины Билык, запланированный на 6 марта в местном театре оперы и балета. Об этом журналистам во время пресс-конференции заявил активист «Добровольческого движения ОУН» Антон Петривский, сообщает Укринформ.
«Мы несколько раз связывались с продюсером Ирины Билык и выдвигали простое требование, чтобы певица признала Россию страной-агрессором, а Крым – оккупированной территорией. На прошлой неделе я общался с продюсером, и он сказал, что Ирина Билык не будет делать такого заявления», - отметил Петривский.
Кроме обещания заблокировать концерт, представители ряда общественных организаций, в частности «Добровольческого движения ОУН», «Сопротивления Романа Шухевича» и «Духа нации», обратились к гендиректору Львовского национального академического театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой Василия Вовкуна с просьбой не допустить проведения концерта.
«Если же руководители Львовской оперы не отменят концерт, театр будет заблокирован. Вероятнее всего это будет мирный протест: не пустим зрителей в помещение», - отметили активисты.
По их словам, певица уже несколько раз делала неоднозначные шаги, которые касаются ее гражданской позиции.
В частности, в 2015 году Билык посетила оккупированный Крым через территорию России, хотя могла проехать через украинскую границу. Впоследствии она побывала в Кремлевском дворце, где приняла участие в праздновании юбилея российского певца Филиппа Киркорова.
Теги: Львов, концерт, бойкот, Ирина Билык
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