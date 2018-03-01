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В Мехико скончался "Луис Альберто" из сериала "Богатые тоже плачут"

01.03.2018 15:40
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В Мехико скончался "Луис Альберто" из сериала "Богатые тоже плачут"

Умер актер Рохелио Герра, известный украинским телезрителям по роли Луиса Альберто Сальватьерры в мексиканском сериале "Богатые тоже плачут", сообщает РБК-Украина.
Артист скончался в Мехико, ему был 81 год. Об этом сообщила Национальная ассоциация исполнителей Мексики в Twitter. "Актер театра и кино, телевидения и дубляжа, он участвовал во множестве проектов. Выражаем наши соболезнования его родственникам и друзьям", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в последние годы Герра страдал от необратимых повреждений головного мозга, из-за чего ему было трудно ходить и говорить.
Артист снимался во многих мексиканских фильмах и сериалах, но наибольшую известность ему принес "Богатые тоже плачут". Сериал вышел в Мексике в 1979 году и стал вторым латиноамериканским сериалом, показанным в СССР после бразильской теленовеллы "Рабыня Изаура".



Теги: Мехико, актер, смерть, сериал
 
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