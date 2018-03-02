Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

В украинский прокат вышла драма о Донбассе с Ванессой Паради

02.03.2018 09:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В украинский прокат вышла драма о Донбассе с Ванессой Паради

Драму о войне в Донбассе "Иней" литовского режиссера Шарунаса Бартаса отныне можно посмотреть почти во всех кинотеатрах Украины, передает УНН со ссылкой на официальную страницу картины в Facebook.
"Иней" снят в копродукции Литвы, Франции, Украины и Польши при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Сюжет картины рассказывает о молодом литовце Рокасе, который вместе с девушкой Ингой перевозит гуманитарный груз с Литвы в Украину.
Премьера фильма состоялась еще на Каннском фестивале, в мае прошлого года. Кроме того, "Иней" после этого увидел свет в декабре прошлого года в кинотеатре "Жовтень" на ограниченном прокате и на Одесском международном кинофестивале в июле 2017 года.
Добавим, что в драме "Иней" снялась французская актриса Ванесса Паради.



Теги: Донбасс, фильм, Ванесса Паради
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх