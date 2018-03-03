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Украинка вышла в финал итальянской версии "МастерШеф"
03.03.2018 11:45
23-летняя украинка Екатерина Гринюх вошла в тройку финалистов итальянской версии "МастерШеф". Формат этого кулинарного талант-шоу был разработан в Великобритании в 1990 году. С тех пор адаптированные передачи показывают во многих странах мира, в том числе Украине, собщает Znaj.ua.
Екатерина прошла в финальный этап Masterchef Italia-7 и была названа одной из самых перспективных участниц шоу. Об этом сообщается на сайте телеканала Sky Uno.
Девушка будет соревноваться за звание лучшего повара в заключительном выпуске программы, который состоится в четверг, 8 марта. Победитель получит почетный титул Masterchef Italia-2018, денежный приз и право учиться в престижной кулинарной школе.
Теги: Украина, Италия, шоу, кулинария
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