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Названы победители кинопремии Оскар-2018
В Лос-Анджелесе завершилась юбилейная, 90-я по счету, самая ожидаемая кинопремия года – "Оскар", сообщает ТСН.
В этом году триумфатором премии стала фэнтезийная мелодрама "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо. Лента собрала четыре награды.
Лучшим актером года был назван Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена", лучшей актрисой - Фрэнсис Макдорманд.
А в номинации "Лучший фильм" заветную статуэтку получила картина "Форма воды".
Полный список обладателей премии "Оскар-2018":
Лучший фильм: "Форма воды"
Лучшая мужская роль: Гэри Олдмен
Лучшая женская роль: Фрэнсис Макдорманд
Лучшая мужская роль второго плана: Сэм Роквелл, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
Лучшая женская роль второго плана: Эллисон Дженни, "Я, Тоня"
Лучший режиссер: "Форма воды"
Лучший оригинальный сценарий: "Ловушка" (Get out)
Лучший адаптированный сценарий: "Называй меня своим именем"
Лучшая работа оператора: "Бегущий по лезвию 2049"
Лучший монтаж: "Дюнкерк"
Лучший монтаж звука: "Дюнкерк"
Лучшее сведение звука: "Дюнкерк"
Лучший дизайн костюмов: фильм "Призрачная нить"
Лучшие визуальные эффекты: "Бегущий по лезвию 2049"
Лучшие грим и прически: фильм "Темные времена"
Лучший фильм на иностранном языке: "Фантастическая женщина" (Чили)
Лучший короткометражный анимационный фильм: "Дорогой баскетбол"
Лучшая работа художника-постановщика: "Форма воды"
Лучший анимационный фильм: "Коко"
Лучший документальный полнометражный фильм: "Икар"
Лучшая песня: Remember me, мультфильм "Коко"
Лучший саундтрек: "Форма воды"
Лучший короткометражный документальный фильм: "Небеса – это пробка на 405"
Лучший короткометражный фильм: "Немой ребенок".
Теги: Лос-Анджелес, премия, Оскар
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