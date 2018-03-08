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На телеэкраны Украины возвращается сериал "Леся + Рома"

08.03.2018 11:00
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На телеэкраны Украины возвращается сериал "Леся + Рома"

Уже этой осенью на украинские экраны выйдет продолжение легендарного сериала Леся + Рома. Сейчас уже проходит кастинг на роли главных героев, сообщает ICTV.
Творцы ситкомы надеются найти харизматичных, комедийных и самобытных персонажей. Принять участие в кастинге могут женщины и мужчины от 27 до 37 лет, с актерским опытом и без него.
– Мы ищем новые лица, они не должны дублировать Ирму Витовскую и Дмитрия Лаленкова, которые были в прошлых сезонах. Особенных критериев к выбору героев нет. Однако между актерами должна быть химия – это обязательное требование к новым Лесе и Роме, – рассказал режиссер сериала Максим Голенко.
Напомним, Леся + Рома – первый украиноязычный комедийный сериал, вышедший в эфир ICTV в январе 2005 года. Тогда вышло всего 6 сезонов, а главные роли исполнили Ирма Витовская и Дмитрий Лаленков. Уже в 2006 году сериал стал лауреатом премии Телетриумф.



Теги: Украина, сериал, ICTV
 
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