На телеэкраны Украины возвращается сериал "Леся + Рома"

08.03.2018 11:00

Уже этой осенью на украинские экраны выйдет продолжение легендарного сериала Леся + Рома. Сейчас уже проходит кастинг на роли главных героев, сообщает ICTV.

Творцы ситкомы надеются найти харизматичных, комедийных и самобытных персонажей. Принять участие в кастинге могут женщины и мужчины от 27 до 37 лет, с актерским опытом и без него.

– Мы ищем новые лица, они не должны дублировать Ирму Витовскую и Дмитрия Лаленкова, которые были в прошлых сезонах. Особенных критериев к выбору героев нет. Однако между актерами должна быть химия – это обязательное требование к новым Лесе и Роме, – рассказал режиссер сериала Максим Голенко.

Напомним, Леся + Рома – первый украиноязычный комедийный сериал, вышедший в эфир ICTV в январе 2005 года. Тогда вышло всего 6 сезонов, а главные роли исполнили Ирма Витовская и Дмитрий Лаленков. Уже в 2006 году сериал стал лауреатом премии Телетриумф.